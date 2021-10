Casinalbo, incendio in un capannone in via Radici

Oggi pomeriggio verso le 14.30 si è sviluppato un incendio in uno stabilimento industriale di Casinalbo di Formigine, nella zona artigianale di via Radici in Piano. Sul posto sono accorse due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme che avevano interessato una cabina di verniciatura.

Da valutare i danni alla struttura, ma non si sono avuti nè feriti nè intossicati.