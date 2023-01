Botti di Capodanno, in fiamme trenta cassonetti dei rifiuti nel modenese

L'esperienza recente ha insegnato che a poco o nulla servono le ordinanze anti-botti varate dai vari comuni. Norme che restano sulla carta: seppure negli ultimi anni il volume dei fuochi artificiali esplosi nel modenese sia lievemente calato rispetto al passato, per molti cittadini e per tanti ragazzini l'attrazione pirotecnica non viene meno.

La scorsa notte città e paesi hanno visto quindi il consueto tripudio di fuochi allo scoccare della mezzanotte, cui hanno fatto seguito diverse situazioni di pericolo. Si tratta in particolare degli incendi ai cassonetti dei rifiuti della raccolta stradale, che sono stati presi di mira a più riprese. Modena e Sassuolo i due centri più colpiti, ma i pompieri sono dovuti intervenire per spegnere principi di incendio anche in altri comuni minori.

Una trentina in tutto gli interventi per mettere in sicurezza i bidoni, fortunatamente senza conseguenze gravi. Nelle prossime ore sarà disponibile anche un primo bollettino medico.

Baita in fiamme a Fanano

A mezzanotte un incendio ha interessato un'abitazione nell'alto Appennino, precisamente in via Poggio a Fellicarolo di Fanano. I danni al tetto sono stati rilevanti, ma l'intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco da Fanano e Pavullo ha limitato propagazione delle fiamme ed evitato il coinvolgimento dell'intero fabbricato. Nessuno è rimasto ferito.

Il dato nazionale

Sono stati 646 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti, alcune autovetture parcheggiate in strada.

Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 96. Gli altri interventi sono stati in Piemonte 50, Lombardia 47, Veneto e Trentino Alto Adige 71, Friuli Venezia Giulia 16, Liguria 45, Toscana 45, Marche 13, Umbria 5, Lazio 52, Abruzzo 6, Molise 7, Campania 57, Basilicata 0, Calabria 4, Puglia 75, Sicilia 31, Sardegna 26.