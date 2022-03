Bloccata nella casa in fiamme, anziana soccorsa dal vicino e salvata dai pompieri

Tragedia sfiorata nel primissimo pomeriggio di oggi in via Pasubio, una tranquilla zona residenziale alla periferia di Castelfranco Emilia. Verso le ore 13.30 un incendio si è sviluppato all'interno di una villetta a schiera dove risiede una anziana sola. Il fumo ha rapidamente invaso i locali al piano terra e al piano superiore dell'abitazione, saturandoli e provocando lo scoppio dei vetri. L'anziana è stata sorpresa dalla densa coltre nera e ha iniziato a gridare in cerca di aiuto, non riuscendo tuttavia a uscire da sola dall'abitazione, forse in preda al panico.

provvidenziale è stato l'intervento di un vicino di casa, che prima ha cercato di entrare dalla porta principale, poi si è portato nel giardino sul retro ed è riuscito a vedere l'anziana attraverso le inferriate della porta finestra della cucina. La donna era coperta di fuliggine e in grande affanno. Il residente l'ha guidata con la voce, facendola sedere e poi afferrandola per i piedi l'ha trascinata verso la porta per avvicinarla il più possibile all'aria fresca dell'esterno.

Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco, allertati da un'altra vicina, che hanno soccorso l'ottantenne liberalndola finalmente dall'appartamento. La signora è stata poi affidata alle cure del 118. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma non avrebbe fortunatamente riportato conseguenze serie nonostante l'inalazione del fumo.

I pompieri, intervenuti con due squadre, hanno avuto ragione delle fiamme e messo in sicurezza i locali, che tuttavia hanno subito diverso danni. Da chiarire le cause dell'innesco, che potrebbero essere legate al caminetto. Accertamenti da parte della Polizia Locale.