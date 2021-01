Incendio a Castelfranco Emilia, distrutte due auto

I Vigili del Fuoco sonop intervenuti questa mattina poco prima delle 6.00 a Castelfranco Emilia in via Cimitero per due autovetture in fiamme.

I due veicoli si trovavano all'interno di un cortile privato. Nonostante il pronto intervento dei Vigili del Fuoco i due mezzi hanno riportato danni ingenti.

Non si registrano vittime o feriti e le cause del rogo sono in corso di accertamento.