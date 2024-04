Cisterna in fiamme sulla A22, danni e disagi nei pressi del casello di Carpi

Poco prima di mezzogiorno un mezzo in transito lungo l'Autostrada del Brennero è andato a Fuoco. E' accaduto in corsia sud, circa un chilometro prima del casello di Carpi. A bruciare è stata una cisterna per il trasporto latte: il conducente del mezzo si è accorto per tempo di quanto stava accadendo al rimorchio ed ha accostato in una piazzola di sosta.

La motrice è stata staccata in tempo, salvandola così dalle fiamme che ne frattempo hanno avvolto la botte, consumandola quasi completamente e danneggiando anche le barriere antirumore poste a margine della carreggiata,

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Carpi con l'autobotte e con il supporto dei colleghi di Suzzara hanno domato l'incendio.

La circolazione e le operazioni sono state sovrintese dalla Polizia Stradale. Si sono registrate code in direzione sud per circa due ore.