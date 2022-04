In fiamme un casolare che ospita una colonia felina, dispersi i cuccioli

Nel pomeriggio di martedì scorso, 5 aprile, le fiamme hanno distrutto parte di un vecchio edificio nelle campagne di Casinalbo di Formigine. Si tratta di un complesso in stato di abbandono da ormai molti anni, che ospita da tempo una colonia felina. I Vigili del Fuoco hanno avuto ragione in breve tempo delle fiamme che hanno intaccato parte dell'infrastruttura in legno della vecchia rimessa, dove sono accatastate parti di automobili.

Purtroppo il rogo avrebbe causato la morte di quattro cuccioli di gatto nati appena poche ore prima. Di loro non c'è infatti più traccia, al pari di un adulto. Ad occuparsi della colonia è Cvetka Skela, da ormai tre decenni residente in zona e attenta a fornire assistenza agli amici a quattro zampe. La volontaria si è recata nottetempo sul posto, constatando i danni e l'assenza dei mici.

Non è da escludersi che l'incendio sia stato di natura dolosa. La colonia, infatti, è stata più volte oggetto dei raid vandalici portati probabilmente da qualche ragazzo. In un caso gli animali erano stati bersagli di armi da softair, nell'altro molti felini erano stati avvelenati con liquido antigelo, cinque anni fa.