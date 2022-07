Appartamento in fiamme a Novi, 16 persone intossicate e 50 sfollati

Intorno alle 19.50 di ieri, 18 luglio, decine di telefonate hanno occupato il centralino della Sala Operativa 115 del Comando di Modena per richiedere soccorso per l'incendio di un appartamento a Novi di Modena. Le fiamme si sono sviluppate, presumibilmente per un cortocircuito elettrico, all'interno di un appartamento al quarto piano del conocominio al civico 19 di via Fratelli Rosselli, lo stabile nel centro cittadino in cui si trova anche l'ufficio postale.

Un denso fumo ha rapidamente invaso le scale e gli appartamenti confinanti, di fatto bloccando molti residenti. Gli inquilini dei piani più alti - il palazzo ne conta 6 - hanno raggiunto il tetto e lì hanno atteso con trepidazione l'arrivo dei soccorsi. I Vigili del fuoco sono giunti in posto con tre squadre e hanno attaccato l'incendio e iniziato a recuperare le persone bloccate.

Complessivamente sono stati 16 i residenti tratti in salvo con l'autoscala e affidati ai sanitari del 118, tra cui molti bambini. Il 118 è intervenuto in forze con ambulanze ed elicottero: alcune delle persone intossicate sono state accompagnate in ospedale per accertamenti, ma nel complesso nessuna sembrerebbe aver inalato troppo fumo e non verserebbe quindi in condizioni preoccupanti.

Altre trenta persone residenti ai piani inferiori si sono messe in salvo autonomamente o con l'aiuto dei Carabinieri della Stazione del paese. Per la notte nessun residente è stato fatto rientrare e il Comune ha predisposto l'accoglienza in una palestra.

I danni sono stati ingenti all'appartamento interessato dal rogo e a quello soprastante. Sono in corso le verifiche del caso per decidere sull'agibilità e programmare il rientro dei residenti.