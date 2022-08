Principio di incendio in un silo per l'essiccazione a San Felice

Questa mattina verso le 10 è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco presso il Consorzio Agrario dell'Emilia, in via Lavacchi a San Felice sul Panaro. Era infatti stata segnalata la presenza di fumo che si levava da uno dei silos dello stabilimento, al cui interno si trovavano cereali in fase di essiccazione.

Il focolaio è stato rapidamente ridotto e poi neutralizzato dai pompieri. Non si segnalano danni rilevanti, nè tantomeno feriti.