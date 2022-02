Abitazione in fiamme a Coscogno, ricoverati marito e moglie

Intorno alle 18 un incendio è divampato all'interno di un'abitazion in via Bottega, a Coscogno di Pavullo. I Vigili del Fuoco sono accorsi insieme a due ambuanze del 118 e hanno prestato soccorso ai due coniugi residenti nell'apprtamento, che sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Non sarebbero in pericolo di vita.

Al momento non si conoscono le origini del rogo, ma lo stabile ha riportato danni significativi.