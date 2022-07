Principio di incendio al data center del Policlinico

Nella notte scorsa al Policlinico l’allarme antincendio ha avvisato della fuoriuscita di fumo dal locale tecnico del datacenter, il quale ospita i quadri elettrici e i gruppi di continuità. Sul posto, a supporto del personale reperibile del Servizio Tecnico e del Servizio Tecnologie dell’Informazione dell’AOU, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il principio d’incendio proveniente dal pacco batterie di uno dei tre gruppi di continuità presenti nel locale tecnico.

L’evento non ha causato danni di tipo operativo. E a garanzia della continuità operativa sono attualmente in corso le operazioni di ripristino dei sistemi di backup. I tecnici in sopralluogo hanno escluso l’origine dolosa dell’incendio.