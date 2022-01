Incendio all'interno del direzionale Manfredini, i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Ieri sera intorno alle ore 19 un incendio si è sprigionato all'interno dell'ex direzionale Manfredini, l'ex sede bancaria in disuso da anni e già al centro della cronaca locale per questioni di degrado. Il fuoco ha interessato alcuni ambienti posti nel corpo dell'edificio che affaccia su viale Corassori, in uno dei piani centrali : a bruciare sono stati arredi e suppellettili ancora presenti negli ambienti, insieme al controsoffitto e ad altri elementi e impianti.

L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato rapidissimo, trattandosi dell'immobile confinante con la caserma di via Formigina: i pompieri sono riusciti a farsi strada nell'edificio e a domare le fiamme prima che l'incendio assumesse proporzioni preoccupanti. L'attività è poi proseguita per ore per mettere in sicurezza lo stabile, il cui stato di abbandono prolungato e la cui complessità architettonica rappresentano un potenziale pericolo da non sottovalutare.

Sono da definire le cause che hanno scatenato il rogo. Al momento dell'intervento non è stata ravvisata la presenza di persone, ma non si può escludere che sia stata la mano di qualche intruso a determinare l'episodio. Non di rado, infatti, sbandati e ragazzini si introducono nello stabile abbandonato per trovare riparo oppure per "gioco". Questo nonostante gli interventi per sigillare gli accessi e le ripetute sollecitazioni alla proprietà.