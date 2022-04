Guasto ad un sistema di trasporto, fiamme alla discarica Hera

Oggi pomeriggio l'impianto di selezione e recupero dei rifiuti di Modena, in via Caruso, è stato teatro di un incendio. Le fiamme hanno interessato uno dei sistemi interni ad un capannone per la movimentazione dei rifiuti, un nastro che destina l'immondizia alla tritatura.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto e domato le fiamme. I danni sarebbero contenuti e non vi sarebbero stati feriti.

Ricordiamo che tre anni fa - me marzo 2020 - la discarica modenese fu teatro di un vasto incendio, che devastò un intero capannone per lo stoccaggio degli ingombranti. Fortunatamente in questo caso l'episodio non ha assunto una simile dimensione.