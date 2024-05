Massa Finalese, bruciano le masse di sorgo nell'impianto Enel Green Power

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ancora guai all'impianto Enel Green Power di Massa Finalese, lo stabilimento a biomasse di via Ceresa che in questi anni di attività è stato teatro di almeno una mezza dozzina di incendi. Anche ieri notte si è verificato un rogo che ha coinvolto un cumulo di sorgo.

Sul posto sono intervenute autopompa e autobotte dei Vigili del Fuoco di S.Felice e un'autopompa del distaccamento dei volontari VF di Bondeno (FE). I pompieri hanno iniziato la leta operazione di spegnimento delle masse e di messa in sicurezza del materiale, che si trova stoccato sotto una tettoia.

L'intervento ha permesso di evitarne la propagazione delle fiamme e attualmente è in fase di smassamento e tenuto sotto controllo. COme sempre in questi casi occorre la massima accortezza per evitare che eventuali focolai possano riattivarsi.