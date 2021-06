Ex Mercato, fiamme nell'edificio mai ultimato e utilizzato come bivacco

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in via Finzi, nello "scheletro" dell'edificio mai completato che è abitualmente meta di sbandati

Intorno alle ore 10 di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco è stata chiamata ad intervenire all'interno dell'area abbandonata dell'ex Mercato Bestiame, in via Finzi, dove era stata segnalata la presenza di fumo. Un incendio si era infatti sprigionato all'interno dello scheletro in cemento del cosiddetto "Rotore", edificio incompiuto che avrebbe dovuto rappresentare il cuore della futura area riqualificata.

L'edificio è utilizzato da orma molti anni come rifugio da parte di senzatetto, tossicodipendenti e sbandati di ogni genere. All'interno si trovano giacigli, suppellettili e oggetti di vario genere, utilizzati nei bivacchi.

Non si esclude che proprio qualche presenza abusiva possa essere stata la causa dell'incendio. In ogni caso nessuno è rimasto ferito e al momento dell'arrivo dei pompieri non sono state notate persone nello stabile.