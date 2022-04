Sassuolo, incendio in una baracca accanto alla linea ferroviaria

Poco prima delle ore 11 di questa sera un incendio si è sprigionato in un'area privata lungo il tracciato della linea ferroviaria Modena-Sassuolo. E' accaduto non distante dalla stazione sassolese, nel tratto posto i corrispondenza delparcheggio Tien An Men e del sottopasso di via Due Madonne. A quanto si apprende il rogo avrebbe interessato una baracca, forse adibita a pollaio e la vegetazione che cresce proprio a ridosso della ferrovia

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alle forze dell'ordine. Le fiamme sono state domate e sono iniziati gli accertamenti per capire cosa abbia innescato il rogo. Fortunatamente non vi sono stati feriti, nè danni alla linea ferroviaria.