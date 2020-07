Ancora un fienile in fiamme, vigili del Fuoco al lavoro a Bagazzano

Non c'è pace per le aziende agricole e le loro riserve di fieno: nell'ultimo mese si sono verificati diversi incendi in tutta la provincia. E' accaduto anche oggi poco dopo le ore 15 nelle campagne di Nonantola. Alcuni scoppi, dovuti ad un guasto ad un macchinario agricolo, si sono verificati presso un fienile situato in località Bagazzano, tra via Mavora e strada Maestra di Rubbiara.

In breve tempo le fiamme hanno intaccato le balle di foraggio e una grossa colonna di fumo si è alzata in cielo. I testimoni hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono accorsi in forze iniziando le operazioni di spegnimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento non risultano persone ferite. Anche in questo caso le operazioni di messa in sicurezza potrebbero richiedere molte ore, se non giorni.