Fienile in fiamme a Vallalta, bruciato un centinaio di rotoballe

Tanto lavoro nella notte appena trascorsa per i Vigili del Fuoco nella bassa modenese, proprio al confine con la Lombardia. In via Confine, tra Concordia e San Giacomo delle Segnate (MN), si è infatti sviluppato un incendio che ha irreparabilmente danneggiato un fienile.

Le fiamme hanno avviluppato la vecchia struttura in muratura, che è stata consumata dal fuoco. In fumo anche il contenuto dello stabile, circa un centinaio di rotoballe di fieno.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha dapprima contenuto poi estinto l'incendio, che ha interessato il solo fienile senza coinvolgere altri edifici limitrofi.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco da Mirandola, Carpi e Suzzara. Sarà ovviamente necessario un monitoraggio della situazione anche nelle prossime ore, come sempre accade quando si tratta di incendi di fieno.