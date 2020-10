Finale Emilia, fienile in fiamme in via Ceresa

Stamattina intorno alle 6.50 si è innescato, per cause non ancora note, un incendio in un deposito di fieno di Finale EMilia. E' accaduto nelle campagne tra il capoluogo e Massa FInalese, presso un'azienda agricola di via Ceresa.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Il pronto intervento dovrebbe aver limitato il danno, preservando di fatto la struttura. Come sempre accade in quesri casi, tuttavia, le operazioni di spegmineto e la vigilanza potrebbero risultare lunghe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato.