Vasto incendio di rotoballe in un campo a Pozza di Maranello

Oggi pomeriggio intorno alle 18 si è sviluppato un vasto incendio di balle di fieno a Pozza di Maranello. E' accaduto su un terreno accanto ai fabbricati di un'azienda agricola situata lungo la Nuova Estense, nei pressi del Maranello Village. Le fiamme hanno attecchito su quasi un migliaio di rotoballe, rendendo complesse e lunghe le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto il rogo e ora tengono sotto controllo la situazione, e sul posto sono intervenuti a supporto anche i Carabinieri e la Polizia Locale.

Fortunatamente non ci sono feriti, ma le rotoballe, come avviene in questi casi, continueranno a bruciare a lungo, anche per più di un giorno, fino a spegnersi gradualmente e in sicurezza grazie al monitoraggio dei Vigili del fuoco. Ovviamente si tratta di un danno di grandi proporzioni per l'attività economica.