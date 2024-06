Incendio a Finale Emilia: in fiamme il tetto di un'abitazione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questo pomeriggio, alle 17.20, un incendio è divampato in un'abitazione di via Canalazzo Cuscinetta a Finale Emilia, coinvolgendo rapidamente il tetto in legno della casa.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, tra cui i volontari di Finale Emilia, Mirandola e Bondeno, oltre ai permanenti di Cento e San Felice e alcuni mezzi di supporto da Modena.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso mentre i Vigili del fuoco lavorano incessantemente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.