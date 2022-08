Incendio a Manzolino, in fiamme un fienile in via San Michele

Centinaia di balle di fieno in fiamme e struttura distrutta. Dalle 6 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono impegnati su un vasto incendio in un'azienda agricola. Siamo in via San Michele, a Manzolino di Castelfranco Emilia.

Il rogo ha interessato un fienile, per cause ancora da accertare ed ha assunto proporzioni importanti, fino a distruggere la tettoia sotto la quale le balle erano riparate.

Sul posto due squadre dei pompieri, che hanno circoscritto il rogo. Si prevede tuttavia un'intera giornata di lavoro per spegnere definitivamente i focolai e impedire ulteriori danni. Non si registrano feriti.