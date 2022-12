Incendio alla Fiorani di Castelnuovo, danni alla centrale termica

Fiamme e molto fumo si sono levati in prima notte dai locali interrati della Fiorani & C, azienda di Castelnuovo Rangone specializzata nella lavorazione delle carni. In via della Pace (angolo via Montanara) sono accorse poco prima delle ore 4 diverse squadre dei Vigili del Fuoco, per arginare una situazione potenzialmente disastrosa.

A quanto si apprende, a bruciare sarebbero stati gli impianti della centrale termica, che si trovano appunto sotto al livello della strada. La prontezza dell'intervento ha consentito ai pompieri di circoscrivere e domare l'incendio, impedendo che si propagasse al vero e proprio impianto produttivo.

Non si sono registrati feriti, mentre in corrso la quantificazione dei danni. I pompieri stanno concludendo le operazione di verifica, anche per scongiurare nuovi problemi.