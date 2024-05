Incendio a Fiorano Modenese: brucia un deposito di materiali edili

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella prima mattina di oggi, intorno alle ore 6:30, un incendio si è sviluppato all'interno di un fabbricato adibito a deposito di materiali edili situato in Via Ghiarola Nuova. L'intervento tempestivo del personale del Comando ha evitato che le fiamme si propagassero all'interno dell'intero magazzino.

Le tre squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Sassuolo e Modena, hanno rapidamente domato l'incendio che aveva già coinvolto parte del materiale in deposito. Nonostante la rapidità dell'operazione, i danni al solaio della copertura e all'impianto elettrico sono stati significativi, rendendo necessario l'interdizione all'utilizzo dei locali.

Sul posto sono intervenuti anche una volante dell'Arma dei Carabinieri e personale di ENEL per verificare i danni e garantire la sicurezza dell'area. Fortunatamente, non sono stati riportati feriti nell'incidente. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Le autorità locali continueranno a monitorare la situazione e a svolgere le indagini necessarie per determinare le cause precise dell'incendio.