Furgone in fiamme, diversi chilometri di coda in Autosole

Mezzo in avaria all'altezza di San Cesario, traffico congestionato in direzione nord

Intorno alle 7.30 un furgone ha preso fuoco mentre percorreva l'Autosole in direzione Milano. E' accaduto all'altezza di San Cesario sul Panaro, dove il conducente ha accostato in una piazzola e si è messo in salvo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per mettere sotto controllo il rogo.

Notevole l'impatto sulla viabilità, che è rimasta bloccata in corsia nord. Alle ore 9 si segnalano ancora 5 km di coda, in lento miglioramento