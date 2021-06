E' accaduto in via Statale Ovest

Oggi pomeriggio intorno alle 18.30 si è verificato un incendio ai danni di un furgone che stava transitando in via Statale Ovesta Fiorano. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, mentre i Vigili del Fuoco sono rapidamente intervenuti domando il rogo e impedendo che il mezzo fosse distrutto. Qualche disagio alla circolazione stradale.