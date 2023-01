Incendio alla Galvani Tubi, Vigili del Fuoco al lavoro in via Olanda

Una colonna di fumo che si levava nel cielo ha destato preoccupazione nel villaggio artigianale di Modena Nord. E' accaduto questa mattina poco dopo le ore 8, quando si è verificato un principio di incendio in un'azienda del comparto. A bruciare è stato l'impianto di aspirazione della Galvani Tubi, ditta con sede in via Olanda specializzata nei processi di zincatura a caldo.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, con una squadra comporta da tre mezzi e sette uomini. I pompieri hanno estinto il principio d'incendio all'interno del capannone, dove i danni sono stati abbastanza limitati.

Una volta posta sotto controllo la situazione, sono iniziate le operazioni di verifica. Nessuno è rimasto ferito.