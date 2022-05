Incendio a Ravarino, distrutta una rimessa con tre mezzi

Oggi pomeriggio intorno alle 16.15 è stato necessario l'intervento di due squadre vigili del fuoco per Incendio di alcune auto sotto una tettoia. E' accaduto accanto ad un'abitazione di via Giambi, la strada che collega Rami a La Villa. L'intervento dei pomieri è stato fondamentale per evitare che l'incendio si propagasse alle case adiacenti, così che i danni - comunque ingenti - si sono limitati alla rimessa e alle tre vetture che si trovavano parcheggiate.

Non vi sono stati feriti nè intossicati. Sono in corso accertamenti sulle cause cause, ma pare che possa essersi trattato di un fatto accedentale.