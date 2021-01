Garage in fiamme, condominio temporaneamente evacuato

Rogo in via La Spezia, prontamente estinto dai Vigili del Fuoco. Nessun ferito

Nella tarda serata di ieri, poco prima delle ore 22, si è sviluppato un incendio in un garage condominiale, al civico 159 di via La Spezia a Modena. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere le fiamme in tempi rapidi, limitando così i danni alla struttura e agli impianti del garage stesso.

Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono dovuti uscire dalle loro abitazioni per circa un'ora a scopo precauzionale, per poi fare rientro. Sul posto i sanitari e il medico del 118 che hanno assistito persone evacuate, oltre a Polizia di Stato e Municipale.