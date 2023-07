Incendio nei garage interrarti in via Terranova, brucia un motorino

Decine di residenti di via Terranova si sono riversati in strada dopo aver avvertito un acre odore di fumo che ha rapidamente invaso la zona, questa mattina intorno alle ore 10. Tutto a causa di un incendio che si è sviluppato nei garage interrati di uno dei condomini della via accanto al centro commerciale la Rotonda, precisamente quello tra i numeri civici 50 e 50.

A bruciare è stato il motorino di proprietà di un ragazzo. Le fiamme hanno avvolto il mezzo e creato danni nel box, ma sono state prontamente domate da una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha impedito che il rogo provocasse ulteriori danni alla struttura. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e in qualche decina di minuti l'allarme è rientrato.

Sul posto per accertare l'accaduto si sono portate anche due pattuglie di Polizia e Carabinieri.