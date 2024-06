Incendio in un garage: il proprietario si ustiona mentre cerca di contenere le fiamme

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella serata di venerdì 28 giugno, poco dopo le ore 20, un incendio è scoppiato in un bassocomodo in località San Biagio. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di San Felice sul Panaro ha evitato conseguenze peggiori.

Due mezzi dei Vigili del Fuoco sono stati impiegati per affrontare le fiamme, che avevano già avvolto completamente un motociclo e minacciavano di propagarsi ulteriormente nella struttura. Il richiedente, dimostrando prontezza di riflessi, ha utilizzato diversi estintori nel tentativo di contenere l’incendio, rallentandone lo sviluppo fino all'arrivo delle squadre di soccorso.

Grazie alla rapidità e all’efficienza dei Vigili del Fuoco, è stato possibile domare completamente l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio. Tuttavia, durante lo spegnimento, il proprietario della struttura ha riportato ustioni alla mano sinistra e all’avambraccio. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale a Mirandola dal personale sanitario del 118 per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Nonantola, garantendo la sicurezza dell’area e collaborando con i Vigili del Fuoco nelle operazioni di emergenza.