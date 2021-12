Castelvetro, madre e figlio intossicati nell'incendio di una villetta

Un rogo ha interessato una villetta di via Pavese, a Castelvetro, intorno alle ore 20 di questa sera. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e soccorso le due persone che si trovavano all'interno dell'immobile: si tratta di una donna anziana e del figlio, che vivono in due distinti appartamenti. I due sono stati trasportati in ospedale per accertaenti, a causa del fumo inalato, ma non si trovano in pericolo di vita.

Da chiarire le cause scatenanti dell'incendio, che ha danneggiato seriamente una parte dello stabile. Sul posto anche i Carabinieri.