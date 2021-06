Incendio alla Kerakoll di Rubiera, nube di fumo visibile da Magreta

Poco dopo le ore 13, è divampato un incendio allo stabilimento Kerakoll di Rubiera, provocando una densa nube di fumo nero visibile anche dalla provincia di Modena, come riportano le testimonianze di alcuni residenti di Magreta.

Le fiamme avevano destato preoccupazione, essendo la nota azienda produttrice di colle per l'edilizia, tanto che in un primo momento il Sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro aveva consigliato agli abitanti dei quartieri limitrofi di chiudere le finestre in via precauzionale. Dopo i primi concitati momenti però, è stata confermata dallo stesso primo cittadino l'ipotesi fin dall'inizio ritenuta più probabile: l'incendio ha interessato una catasta di pallet adiacente allo stabilimento, portando al danneggiamento della struttura solo ad un livello esterno e comunque superficiale.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti anche da Sassuolo, che sono riuscite a domare le fiamme in tempi rapidissimi. Tra gli operai, evacuati per sicurezza, pare non esserci nessun intossicato. Presenti in loco anche i tecnici Arpae per le verifiche ambientali.