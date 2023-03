Legnaia distrutta dalle fiamme, salva l'abitazione attigua

Ieri sera intorno alle 19.30 ha preso fuoco - per cause ancora da chiarire - un deposito per la legna attiguo ad un'abitazione di Guiglia, in via Nicolai. L'incendio ha assunto vaste proporzioni e sul posto sono confluite quattro squadre di Vigili del Fuoco da Vignola, Pavullo e Modena con autobotte e autoscala.

L'intervento ha tempestivamente evitato il propagarsi delle fiamme all'abitazione adiacente, che è cosi preservata da ulteriori danni. Non vi sono stati feriti, nè intossicati. Questa mattina i pompieri sono ancora impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.