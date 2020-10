Incendio in strada Sant'Anna, devastato un bazar

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati dalle ore 4.40 di questa mattina per l'incendio di un capannone situato a Modena tra via delle Suore e Via S. Anna dove ha sede Mokhar, un bazar adibito alla vendita di ogni genere, dagli alimenti ad articoli di vestiario. Lo stabile ha subito ingenti danni, tanto che una parte del soffitto è crollata. Al momento non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti 20 Vigili del Fuoco con 8 mezzi, le operazioni sono tutt'ora in corso e le fiamme non sono ancora state estinte.

Distrutto anche il locale sovrastante, adibito ad appartamento ma vuoto al momento dello scoppio dell'incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' anche intervenuta la Polizia di Stato per accertamenti sulle cause del rogo e la Polizia Locale che ha chiuso al traffico Strada Sant'Anna. Si prevede che le operazioni proseguiranno per buona parte della giornata.

Gallery