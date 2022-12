Materasso incendiato in cella, salvati tre detenuti. Evacuata una sezione del Sant'Anna

Nei giorni scorsi si è verificato un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi all'interno del carcere di Modena. Lo riferisce il sindacato della Polizia Penitenziaria Sappe, in merito ai fatti di venerdì pomeriggio. Intorno alle ore 19, infatti, un materasso è stato dato alle fiamme da parte di un detenuto all'interno di una cella situata nel Nuovo Padiglione.

In un primo momento il personale della Penitenziaria non è riuscito ad entrare nella camera di detenzione a causa delle fiamme alte, poiché il materasso era in prossimità della porta e impediva il passaggio. Successivamente, con l'utilizzo di due estintori e diversi secchi d'acqua, gli agenti sono riusciti ad aprire la porta della cella, traendo in salvo i tre detenuti che si trovavano all'interno.

I tre sono stati trasferiti nell'ambulatorio del reparto e visitati dal medico. A scopo precauzionale i carcerati coinvolti sono poi stati trasportati sotto scorta al Pronto Soccorso, ma fortunatamente non hanno riportato conseguenze serie e non è neppure stato necessario il ricovero. Hanno così potuto fare rientro dopo le visite del caso. Anche alcuni poliziotti hanno inalato diverso fumo, ma non hanno subito danni fisici.

Como spiegano i segretari del Sappe Giovanni Battista Durante e Francesco Campobasso, successivamente all'episodio è stato deciso di evacuare la sezione interessata dall'incendio, con i detenuti temporaneamente in attesa nella sala riservata alla socialità. Non sono ancora chiari i motivi del gesto, avvenuto per altro in concomitanza con il termine dello spettacolo teatrale organizzato all'interno del penitenziario.