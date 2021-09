Garage in fiamme, evacuato un condominio: una decina in ospedale

Rogo in piena notte in via Barozzi a Mirandola. Accertamenti in corso sull'agibilità dello stabile. Lievissime intossicazioni da fumo per i residenti

Intorno alle 3.40 della notte appena trascorsa si è sviluppato un incendio in un garage di una palazzina di tre piani situata a Mirandola, all'angolo tra via Barozzi e via Fermi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che oltre a domare le fiamme nel box a piano terra hanno evacuato in via precauzionale tutti gli appartamenti.

Una decina le persone tsono state rasportate all'ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo, ma nessuno ha riportato ustioni conseguenze gravi.

Verifiche sull'accaduto e sulle condizioni dell'immobile sono ancora in corso. Probabilmente per il solo appartamento soprastante il garage interessato vi saranno problemi di agibilità e i residenti non potranno rientrare.