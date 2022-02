Le fiamme hanno danneggiato anche parte della copertura. Fortunatamente non si registrano feriti e i residenti accortisi prontamente del rogo si sono portati all'esterno in salvo autonomamente chiamando poi i soccorsi.

Questa mattina poco prima delle 7.00 si è verificato un incendio in un'abitazione a Mirandola in via Viazzola.

Incendio in un'abitazione in via Viazzola a Mirandola. Residenti in salvo