Officina in fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco a Montebaranzone

Intorno alle ore 15.20 di ieri pomeriggio è scaturito un incendio in un capannone adibito a officina in via Nuova, in località Montebaranzone di Prignano. Sono accorse sul posto quattro squadre dei Vigili del Fuoco da Sassuolo e Modena, insieme ai volontari di Fanano.

L'opera di spegnimento si è protratta per qualche ora, ma i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme. Non si sono registrati feriti, ma sia le strutture che le attrezzature e i materiali presenti nell'officina hanno subito diversi danni.