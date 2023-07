Incendio in un appartamento di Carpi, muore un residente

Tragedia nel primissimo pomeriggio a Carpi, in zona Cibeno. Una persona è deceduta all'interno di un'abitazione dove si era spigionato un incendio. E' accaduto in via Ragazzi del '99, in un condominio di sei piani all'incrocio con via Pola Interna.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Al momento non sono disponibili informazioni più precise circa le cause che hanno portato al rogo, nè sull'identità della persona deceduta.

Sul posto per le indagini la Polizia di Stato. ++ Seguiranno aggiornamenti ++