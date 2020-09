Incendio nelle campagne di Ravarino, rotoballe in fiamme in via Giambi

Alle 7.20 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti nelle campagne di Rami di Ravarino, dove un incendio ha interessato un deposito di rotoballe, circa 300. Sul posto - lungo via Giambi - sono al lavoro sette uomini con tre mezzi e come sempre in questi casi le operazioni di messa in sicurezza del foraggio saranno molto lunghe. Non risultano feriti.

