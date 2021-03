Incendio in strada Attiraglio, distrutte alcune strutture esterne in un cortile

Fiamme nelle pertinenze di un'abitazione in uso ad alcune famiglie nomadi. Nessun ferito. Era accaduto anche due anni fa

Poco prima delle ore 16.00 si è sviluppato un inendio che ha interessato alcune strutture nel cortile di un'abitazione in strada Attiraglio, in località Bertola.

Sul posto sono accorse due squadre dei Vigili del Fuoco insieme al 118. Lo stabile è in uso ad alcune famiglie di origine nomade che nell'area cortiliva hanno installato roulotte e prefabbricati, alcuni dei quali distrutti o seriamente danneggiati dal rogo.

Il personale sanitario è intervenuto per sincerarsi delle condizioni dei presenti, tra cui diversi bambini. Attualmente non vi sono stati ustionati e al momento non risultano casi significativi di intossicazione.

Non si conoscono le cause che hanno scatenato l'incendio, sulle quali stanno facendo luce anche i Carabinieri.

Si tratta dello stesso stabile accanto al quale era andata a fuoco una casetta di legno il 9 marzo 2019. Anche in quella circostanza non vi furono conseguenze per le persone.