Incendio a Nonantola, gravi danni al magazzino di un'azienda

Un grave incendio ha interessato nel corso della notte appena trascorsa un'azienda di Nonantola, la Prismacolor, situata all'angolo tra via Gazzate e via Copernico. Il rogo si è sviluppato presso il deposito esterno, che è stato di fatto distrutto.

Il pronto intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha limitato il propagarsi delle fiamme, che stavano penetrando verso l'interno del fabbricato. con conseguenze che sarebbero state disastrose.

Non vi sonos tate persone coinvolte, ma i danni sono stati rilevanti.

Le cause di innesco del rogo sono ancora in fase di accertamento, al pari delle operazioni di verifica e messa in sicurezza dello stabile.