I Vigili del Fuoco sono stati impegnati dalle 19.30 circa a Pavullo per un incendio.

Il rogo si sarebbe sviluppato in un casolare abbandonato nella zona industriale di via 22 aprile. Le fiamme hanno coinvolto masserizie varie spente poi prontamente dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto . Fortunatamente non si registrano feriti.