Incendio all'ex albergo-ristorante "Boscaiolo" a Pavullo. Nessun ferito

Incendio questa mattina intorno alle 7.20. Il rogo sarebbe divampato nei locali di un albergo in disuso a Pavullo via Martiri.

Sul posto sono subito giunti i Vigili del Fuoco che hanno estinto le fiamme, alcune squadre sono ancora in posto per le ultime fasi di messa in sicurezza e verifica della struttura.

Non si registrano feriti