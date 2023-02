Incendio in un ristorante di Guiglia, evacuata una famiglia

Poco prima delle ore 5 di questa mattina si è verificato un principio d'incendio nel sottoscala di un fabbricato adibito a ristorante al piano terra e ad abitazione al piano superiore. L'incendio ha coinvolto masserizie e quadri elettrici. Sul posto è intervenuta rapidamente una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha estinto il rogo senza difficoltà.

Per questioni di sicurezza è stata evacuata una famiglia residente, composta da madre con tre figli. In attesa del ripristino della fornitura elettriche, la famiglia ha trovato alloggio in altro appartamento.

L'attività del ristorante è stata sospesa, ma non si segnalano danni strutturali all'edificio. Sul posto Carabinieri, 118 e tecnici dell'azienda elettrica.