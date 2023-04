Canna fumaria in fiamme, evacuato un ristorante in via Giardini

Serata da dimenticare per i gestori del ristorante "i Sapori di Damasco", che offre cucina tipica libanese e siriana in via Giardini a Modena, in prossimità dell'incrocio con via Corassori. Intorno alle ore 19 il locale è stato invaso dal fumo, costringendo il personale ad evacuare immediatamente le cucine e le sale. Si è trattato di un incendio alla canna fumaria.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente e hanno domato le fiamme. La squadra ha potuto usufruire anche del supporto dell'autoscala. L'allarme è rapidamente rientrato e i locali sono stati ampiamente areati per disperdere il fumo, che in parte ha interessato anche gli spazi del condominio all'interno del quale trova posto il ristorante.

Nessuno è rimasto ferito, nè intossicato. Sono invece da valutare i danni allo stabile e all'attività di ristorazione, che inevitabilmente dovrà osservare diversi giorni di chiusura al pubblico. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale.