Incendio all'alba, rotoballe in fiamme ad Albareto

Dalle 6 di questa mattina stanno bruciando diverse decine di rotoballe di fieno, in un deposito all'aperto in un campo di stradello Toni, in zona Albareto di Modena. L'incendio, le cui cause sono ancora sconosciute, si è sviluppato sotto un telone protettivo ed ha intaccato numerosi balloni, nei pressi di un'azienda agricola.

Sul posto sono intervenuti con alcune squadre i Vigili del Fuoco di Modena, che hanno al momento circoscritto l'incendio e evitato la propagazione a tutto il deposito. Ingenti i danni, ma nessun ferito.