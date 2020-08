Grande incendio nelle campagne di Castelfranco, in fiamme 300 rotoballe

Ieri sera l'ennesimo incendio ha interessato un deposito di fieno. E' accaduto in via San Vincenzo, in zona Madonna dell'Oppio a Castelfranco Emilia, dove sono bruciate circa 300 balle accatastate accanto ad un'azienda agricola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 22.30 e hanno iniziato le operazioni di spegnimento, evitando che le fiamme si propagassero ad un altro deposito di circa 170 balloni. L'intervento è ancora in corso e richiederà altro lavoro per i giorni a venire. Non si sono verificati feriti.