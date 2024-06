Incendio in un fienile a Villafranca, in fumo ben 700 rotoballe di fieno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina verso le ore 10 si è sprigionato un incendio in una azienda agricola a Villafranca di Medolla, in via Bosco. Le fiamme che si sono sviluppate all'interno di un fienile hanno intaccato circa 700 rotoballe.

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco di San Felice, dei Vigili volontari di Mirandola e autobotte da Modena.

Il rogo è stato posto sotto controllo e sono in corso le operazioni di smassamento, per evitare il riaccendersi di focolai. Si tratta chiaramente di un danno ingente per l'azienda agricola.