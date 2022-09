Incendio di rotoballe a Pozza, almeno 150mila euro di danni: non si esclude il dolo

Non si esclude l'origine dolosa dell'incendio che ha ridotto in cenere circa 1500 rotoballe di fieno dell'azienda agricola di Via Frattini, a Pozza di Maranello, nei pressi del Maranello Village.

Nel tardo pomeriggio di ieri infatti, proprio prima che divampassero le fiamme, alcuni ragazzi sarebbero stati avvistati nei pressi dell'azienda. "E' difficile che sia stata autocombustione", spiega il titolare Johnathan Bignoni, "perchè l'incendio è partito dall'interno, dove teniamo le rotoballe più vecchie" sottolineando comunque come l'esatta dinamica sia ancora tutta da ricostruire. "Questa mattina abbiamo sporto denuncia" racconta "ma solo le indagini sapranno dirci quale sia stata la causa scatenante".

"I danni per l'azienda sono ingenti", continua Bignoni: se si pensa che dato il prezzo odierno del fieno, ogni rotoballe di quelle andate in fumo costa circa un centinaio di euro, la quantificazione sommaria del danno si aggira intorno ai 150mila euro.

Segnalazioni dell'incendio sono arrivate in tarda serata da diverse zone della provincia di Modena: la coltre di fumo era infatti ben visibile da Formigine, Castelnuovo e ovviamente Maranello. Nonostante le vaste dimensioni, l'incendio non ha coinvolto mezzi, abitazioni e persone; grazie anche al tempestivo intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco che sono riuscite a circoscrivere le fiamme.

La squadra di pompieri di Sassuolo è ancora sul posto per monitorare lo sviluppo degli eventi, e si stima che le rotoballe bruceranno ancora per un paio di giorni. Dall'Arpae, sul posto per i rilievi insieme a Carabinieri e Polizia Municipale, sembrano non esserci segnalazioni di pericolosità relative alla dispersione del fumo nell'ambiente circostante.